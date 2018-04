Milan, Bonaventura miglior marcatore della gestione Gattuso

Fonte: milannews.it

Il miglior marcatore in campionato del Milan da quando Gattuso allena i rossoneri è Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero, con Rino in panchina, ha realizzato sei gol, il primo proprio nel debutto del tecnico contro il Benevento nel match d’andata. Jack è anche il miglior marcatore casalingo del Milan in questo campionato (4 reti).