Milan, Calhanoglu carico per la sfida alla Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su Milan-Roma e sull'adunata effettuata dal club rossonero ai tifosi milanisti. Il club ha aperto il terzo anello e di conseguenza è certo che a San Siro verranno superati i sessantamila spettatori. Tra i più carichi in vista del match è Hakan Calhanoglu, costretto a saltare l'esordio in campionato a Napoli. Chissà che la sua presenza non possa aiutare lo stesso Gonzalo Higuain a sbloccarsi.