Milan, Castillejo raggiante: "Felice per l'esordio e la bellissima vittoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo ha esordito ieri sera a San Siro, contribuendo alla vittoria conquistata dal Milan per 2-1 ai danni della Roma. Lo spagnolo, al termine della sfida, ha festeggiato il traguardo personale su Instagram. "Felice per il mio debutto a San Siro e per questa bellissima vittoria! Grandi ragazzi", ha scritto l'ex Villarreal.