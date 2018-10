Milan cinese, rosso super da 126 milioni

Il mercato che verrà - Hector Herrera: scadenza 2019. Inter e Roma in pole

Cairo controcorrente: "Terza coppa non è la miglior soluzione"

Ceferin: "Fair Play Finanziario? Anche nel calcio non sanno cosa sia"

Cairo: "Spazi limitati per i giovani, Francia e Belgio siano esempio"

Napoli, il fratello di Zielinski: "Rinnovo? Resterà tanti anni in azzurro"

Ghoulam prossimo al rientro: United torna alla carica, no del Napoli

Italia, Bonucci su Ventura: "Importante per lui avere un'altra chance"

Caos Flamengo per Paquetà-Milan: "Cessione folle per tempi e cifre"

Frosinone, Stirpe: "Faremo di tutto per restare a lungo in Serie A"

Serie A, live dai campi - Parma, Bruno Alves in gruppo

Udinese, Velazquez: "Avvio positivo, felice per De Paul e Lasagna"

Milan, tanti in scadenza a giugno: solo Bertolacci ha speranze di rinnovo

Napoli, ag. Luperto: "Rientrato prima dalla Nazionale per curarsi meglio"

La Next Generation del Guardian: ci sono Fagioli della Juve e Pellegri

Roma, Karsdorp potrebbe tornare al Feyenoord in prestito

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il primo e unico bilancio del Milan di Yonghong Li, che dovrà essere approvato dal nuovo proprietario, il fondo Elliott, durante l'Assemblea dei Soci (25 ottobre), registra un rosso di 126 milioni di euro, nel periodo che va dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018. "Il risultato netto consolidato - si legge nel documento - evidenzia una perdita di 126 milioni di euro, in aumento di 53 mln rispetto all'esercizio precedente''. I ricavi sono cresciuti da 212 a 255 milioni, i costi ammontano a 354 milioni, ''in aumento del 22.7% rispetto ai 273.9 del bilancio precedente''.

