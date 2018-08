Milan, col Genoa Bakayoko può giocare dal 1'. Bonaventura in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime ipotesi di formazione del Milan in vista della gara di domenica sera contro il Genoa: secondo Sky Sport, Rino Gattuso potrebbe schierare già dal primo minuto Tiemoué Bakayoko, con Jack Bonaventura che potrebbe invece giocare da attaccante esterno di sinistra al posto dello squalificato Calhanoglu. A completare il tridente milanista ci saranno Suso e Higuain. In difesa, possibile maglia da titolare per Mateo Musacchio al fianco di capitan Romagnoli.