Milan, con la Lazio occhio al giallo: ben cinque diffidati a rischio finale

© foto di Federico Gaetano

Milan alla ricerca della finale di Coppa Italia ma con un occhio ai cartellini. Nella sfida di questa sera a San Siro contro la Lazio i rossoneri dovranno stare attenti alle ammonizioni, visto che nella lista dei diffidati ci sono Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Franck Kessie che in caso di giallo, qualora dovessero passare il turno, non potrebbero scendere in campo in finale il prossimo 15 maggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.