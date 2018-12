Milan, conferme su Calabria mezzala: ecco l'undici anti-Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulla formazione del Milan da Sky Sport. Contro la Fiorentina Gattuso starebbe pensando all'inserimento di Davide Calabria come mezzala e di Abate come terzino a destra. Questo, dunque, l'undici probabile scelto da Gattuso in vista della sfida contro la Fiorentina di domani:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez: Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.