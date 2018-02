Milan, Conti parzialmente in gruppo. Terapie per Rodriguez e Storari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dalla sfida della Dacia Arena con l'Udinese, al Centro Sportivo di Milanello prosegue la preparazione dei rossoneri. Nell'unica seduta prevista per questo venerdì, i calciatori del Milan hanno iniziato le operazioni subito sul campo con una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi per l'attivazione muscolare. A seguire spazio ad un lavoro tecnico con la squadra divisa in gruppi. Terminata la prima parte, mister Gattuso ha lavorato poi sull'aspetto tattico. Per quanto guarda i singoli, da segnalare che Rodriguez e Storari hanno svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Conti ha effettuato la fase di attivazione muscolare con i compagni per poi proseguire con il lavoro personalizzato. Per la giornata di sabato è prevista una sola sessione al mattino. Lo riporta il sito ufficiale del club.