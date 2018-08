Milan, Conti scalpita ma il rientro è previsto solo per ottobre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti preme sull'acceleratore per rientrare il prima possibile dal trauma distorsivo che lo ha costretto a tornare sotto i ferri in seguito alla lesione al ginocchio sinistro dello scorso campionato. L'esterno di Gattuso però non tornerà disponibile prima di ottobre, quando potrà tornare finalmente a lavorare col gruppo e dunque rientrare tra i convocati rossoneri. A riportarlo è Tuttosport.