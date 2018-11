Milan, Conti titolare nella sfida tra Primavera rossonera e Chievo

Buone notizie per Andrea Conti e per il Milan: l'esterno è titolare con la squadra Primavera in Milan-Chievo, primo match per l'esterno italiano dopo il lungo infortunio al crociato patito la scorsa stagione. Il laterale è stato fuori per un anno, due mesi e sei giorni, per un totale di 432 giorni, sottolineano i colleghi di MilanNews.it.