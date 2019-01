Milan, curiosità per Paqueta: può iniziare da mezzala nel 4-3-3

Primi allenamenti, a Gedda dovrebbe arrivare il primo approccio con una partita. Lucas Paquetá è da ieri ufficialmente un giocatore del Milan, e c'è grande curiosità sull'impiego del brasiliano. Secondo il Corriere dello Sport, Gattuso pare intenzionato a schierarlo inizialmente come mezzala nel 4-3-3, riportando Calhanoglu in attacco. Da non escludere un 4-2-3-1 con Paquetà assieme al turco e Suso alle spalle di Higuain.