Sorride Rino Gattuso in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Dall'infermeria arrivano infatti buone notizie per il tecnico del Milan che potrà contare su un Patrick Cutrone tornato a pieni giri. Alessio Romagnoli è al 100% e sarà titolare al centro della difesa, mentre sia per Mattia Caldara che per Andrea Conti sono da registrare netti passi in avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.