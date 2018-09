Milan, Cutrone ko per infortunio: è in dubbio per il Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone rischia di dover saltare la sfida del weekend tra Cagliari e Milan. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive dell'infortunio rimediato ieri dall'attaccante, nel corso della sfida amichevole tra le nazionali Under 21 di Italia e Albania alla Sardegna Arena. Lo stop è arrivato al minuto 37, i prossimi giorni saranno importanti per capire se Cutrone potrà essere o meno a disposizione di mister Gennaro Gattuso. Per ora si parla di leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra.