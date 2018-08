Milan, Cutrone saluta Locatelli: "Compagno di squadra e vita da 10 anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una vita da compagni di squadra non è poco, specie se in uno dei club più importanti al mondo. Patrick Cutrone, intervenuto su Instagram, ha salutato Manuel Locatelli, ceduto dal Milan al Sassuolo, con un messaggio emozionante: "Compagno di squadra e compagno di vita da 10 anni! Mi mancherai tanto e in bocca al lupo per la tua nuova avventura fratello mio! Ti voglio bene".