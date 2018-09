Milan, domani l'Europa League: in campo ecco i centenari Reina e Higuain

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul Milan da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. da questa stagione - si legge - il nuovo Diavolo potrà calare un carico di esperienza internazionale di primissimo livello, garantito dai "centenari" Pepe Reina e Gonzalo Higuain. Il portiere spagnolo domani sera scenderà in campo per la prima presenza ufficiale con la maglia rossonera e ritirerà il gettone 166 nelle competizioni Uefa per club. Numeri quasi da record, visto che Reina è fuori dal podio dei più presenti nelle coppe europee per una manciata di gare: davanti ci sono Iker Casillas (che ieri ha giocato la 179a partita), un certo Paolo Maldini (174) e Xavi (173); alle spalle Seedorf, Ronaldo, Buffon e Zanetti, per citare qualcuno. Per una volta, dunque, Higuain non sarà l’uomo copertina, anche se il Pipita può far valere 100 euro-presenze condite da 33 gol. Il Pipita è abituato al salotto buono della Champions, ma guai a sottovalutare il suo impatto nel torneo «minore», cui ha partecipato tre volte in carriera, sempre con il Napoli: i 7 centri nell’Europa League 2014-15, quando trascinò gli azzurri fino alle semifinali con il Dnipro, restano tuttora il bottino stagionale più ricco dell’argentino nelle coppe.