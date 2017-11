Milan, domani la presentazione di Gattuso alle 13.30

Prevista per domani la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Milan al posto dell'esonerato Vincenzo Montella. L'ex allenatore della Primavera parlerà ai media presenti a Milanello a partire dalle 13.30.

