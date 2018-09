Milan, dopo l'Atalanta il difensore Caldara rischia di saltare l'Empoli

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere...

Caso Pogba allo United: Mou lo declassa, la Juve è in agguato

Cagliari-Samp, probabili e ballottaggi: tanti dubbi per Maran. Out Tonelli

Caso Pepito Rossi, rischia la squalifica per un collirio

Le pagelle di Lafont: troppi rischi per il portiere viola

Napoli-Parma, probabili e ballottaggi: Milik dal 1'. Esordio per Ciciretti?

Roma-Frosinone, probabili e ballottaggi: un solo dubbio per Di Francesco

TOP NEWS Ore 13 - Juve in agguato per Pogba. Neymar chiama Paquetà

Genoa, Ballardini: "Il Chievo sta bene in Serie A, ha padronanza"

Pazienza: "Juve senza fatica. Napoli, non commettere errori"

Anche nella giornata di ieri, Mattia Caldara, che ha saltato la gara contro l’Atalanta a causa di un problema muscolare, si è allenato in palestra e dunque rischia di saltare anche la trasferta di domani sera sul campo dell’Empoli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy