Milan, due giorni di riposo: mercoledì la ripresa a Milanello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria contro il Parma, che ha portato tre punti ed è valsa il quarto posto, il Milan godrà di due giorni di riposo. La nuova settimana di lavoro inizierà da mercoledì, quando alle 11.30 è in programma la ripresa degli allenamenti. Non ci saranno doppi impegni, quindi a Milanello si potrà preparare al meglio la prossima gara di campionato ancora a San Siro. Anche giovedì e venerdì i rossoneri scenderanno in campo in singole sessioni mattutine (11.30), mentre sabato alla vigilia si svolgeranno prima la conferenza stampa di Mister Gattuso e poi, dalle 16.30, la rifinitura. Domenica 9 alle 20.30 si giocherà Milan-Torino, 15° giornata di Serie A.