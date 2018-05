Milan, Fassone dovrebbe andare a Nyon intorno al 7 giugno

© foto di Federico Gaetano

Dopo il no al settlement agreement, ora la palla passa alla camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB). Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan presenterà una memoria scritta e potrebbe essere sentito: l’ad Marco Fassone dovrebbe andare a Nyon intorno al 7 giugno.