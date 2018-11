Milan Femminile, Manieri: "Pareggio che ci sta stretto. Dobbiamo rifarci"

Al termine del match contro la Florentia, terminato 1-1, Raffaella Manieri, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato così ai microfoni di acmilan.com: "E' un pareggio che ci sta stretto, hanno fatto un tiro e un gol. Siamo amareggiate, potevamo portare a casa i tre punti. La prossima volta dobbiamo essere più brave a sfruttare le occasioni che creiamo. Il mio rientro? Ero molto emozionata, ho fatto il massimo per dare una mano alle mie compagne. La prossima partita è in casa e dobbiamo rifarci subito. Servirà grande concentrazione, non dobbiamo avere un calo. Il mister si stimolerà, dobbiamo imparare dagli errori".