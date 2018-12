Milan, fuori ai gironi in Europa: non succedeva dal 00/01

Come riporta il profilo social di statistiche OptaPaolo, il Milan non usciva in una fase a gironi di una competizione europea dalla seconda fase a gironi della Champions League 2000/01.

2001 - Il Milan non usciva in una fase a gironi di una competizione europea dalla seconda fase a gironi della Champions League 2000/01. Incredibile. #OlympiakosMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) 13 dicembre 2018