© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante del Milan Maurizio Ganz, intervenuto a Milan TV, ha parlato della stagione di Piatek, attaccante acquistato a gennaio dal Genoa: "Piatek ha dato quella continuità di gol e rendimento che serviva a questa squadra, è stata azzeccata la tipologia di giocatore che serviva a questo Milan. Mi ha stupito nella continuità del gol, in negativo deve migliorare durante il gioco, deve entrarci di più e farsi trovare pronto in mezzo al campo, cercare di venire incontro alla palla, tenendola e far salire la squadra".