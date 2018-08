Milan, Gattuso cambia mezza difesa: Caldara all'esordio, riecco Abate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il k.o. in rimonta rimediato sul campo del Napoli, Gennaro Gattuso è pronto a cambiare il suo Milan, soprattutto in difesa. Secondo l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport il Milan cambierà mezzo reparto in vista della sfida con la Roma e, soprattutto, con Edin Dzeko: ci sarà il debutto di Mattia Caldara, al posto di Mateo Musacchio, mentre sulla destra si rivedrà Antonio Abate, con Calabria verso la panchina. In avanti riecco Calhanoglu, al rientro dalla squalifica.