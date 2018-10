Milan, Gattuso ha scelto: Calabria titolare, Abate in panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A meno di colpi di scena dell’ultima ora, in casa Milan rivedremo soliti interpreti e consueto sistema. Lo scrive stamane il Corriere della Sera parlando della formazione rossonera che scenderà in campo nel derby. L’unico enigma tattico - si legge - riguardava la scelta ideologica fra la sfrontata propulsione di Calabria e la gestione matura di Abate nel ruolo di terzino destro: dal momento che di fronte ci sarà Perisic (non è un dettaglio), l’impressione è che in campo vedremo il primo.