Milan, Gattuso: "Non possiamo sbagliare. Kalinic? Serve coerenza"

Fonte: Sky

Dopo il successo sofferto sul ChievoVerona, Gennaro Gattuso analizza anche a Sky la partita del Meazza. "I numeri positivi non mi interessano, torneranno utili fra qualche anno. Noi ora dobbiamo guardare avanti e oggi il Chievo ci ha messo in grandissima difficoltà, abbiamo rischiato di perderla. Siamo molto stanchi, la sosta arriva nel momento giusto".

Battibecco con Romeo sul finale di gara: vedeva un Milan poco brillante?

"Noi non possiamo sbagliare, mi son messo anche con la difesa a tre. Il pareggio non ci interessa. Con Romeo ottimo rapporto, ma mi facevano impazzire perché non capivo quanti minuti mancassero alla fine".

Cosa succede con Kalinic?

"Domani è un altro giorno. Tutti sanno che quando si scende in campo voglio vedere gente che va sempre a mille all'ora, altrimenti manchi di rispetto a te stesso e ai compagni. Voglio essere coerente con il gruppo. Ho sempre difeso Nikola, nessun rancore, ma chiedo professionalità e impegno. Chi non si allena come dico io non viene convocato, lo sanno. Il problema è solo suo, perché gli altri si sono allenati bene. Abbiamo i gps... Qui sono tutti uguali, nessuno viene trattato in maniera diversa".

Pensavi a questo score negli ultimi due mesi?

"Non saprei dire, sapevo che dovevamo diventare squadra. Abbiamo lavorato ogni giorno su questo aspetto. Ora riposo e lavoro di qualità, la squadra è stanca mentalmente e fisicamente. Dobbiamo recuperare tanto. Nemmeno io sapevo cosa potermi aspettare. A tratti, stiamo dimostrando di essere una squadra vera".

Hai perdonato Kessié per il rigore sbagliato?

"Può accadere, l'importante è che giochi a questi livelli sia tecnico che fisico. Sapevo che avrebbe sbagliato il rigore: lui non deve pensare, quando lo fa è un casino".