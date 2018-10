Milan, Gattuso: "Olympiacos ha più esperienza di noi in Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Gattuso ha rilasciato una intervista a 'Milan TV' alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: "Sarà una gara importante per dare continuità a quello che stiamo facendo, la vittoria di Sassuolo ci può dare una mano”

Sugli indisponibili: “L’unico assente è Caldara, qualcuno ha qualche acciacco ma si è allenato lo stesso. Speriamo che quella contro il Sassuolo sia stata davvero la gara della svolta”.

Sull’Olympiacos: “Sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Hanno cambiato tanti giocatori, ma hanno esperienza e tante partite in Europa. Sarà una gara difficile, sono una squadra molto offensiva. Se non fai la partita perfetta ti possono mettere in difficoltà”.

Sui giocatori rossoneri con più esperienza: “Sono importanti. Dobbiamo fare bene in tutti i reparti. In questo momento, abbiamo bisogno di una grande prestazione da parte di tutti”.

Su San Siro: “Giocare a San Siro è sempre difficile per gli avversari. È uno stadio che si fa sentire. Quando i nostri tifosi spingono la squadra è sempre un valore aggiunto. Dobbiamo portarli dalla nostra parte con le prestazioni”.