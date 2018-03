Milan, Gattuso potrebbe convocare Conti per la sfida al Chievo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti vede il rientro in campo. Il terzino rossonero, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe essere convocato da Gennaro Gattuso per la sfida tra Milan e Chievo, in programma domenica a San Siro. L'ex Atalanta sembra aver smaltito completamente il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro ed è pronto per aiutare i compagni in vista del rush finale del campionato. Probabile, comunque, che il tecnico calabrese lo rischi solo dopo la sosta.