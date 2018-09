Milan, Gattuso subisce gol da 10 giornate: difesa sotto esame

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan subisce gol da dieci partite, un campanello d'allarme che non permette ai rossoneri di decollare senza incappare in problemi di risultati e classifica. 13 gol che Gattuso ha analizzato con attenzione e che vuole correggere quanto prima per permettere a Donnarumma di uscire dal campo con la porta inviolata. L'ultima volta che è accaduto è stata a San Siro contro il Napoli lo scorso aprile. Un ricordo ormai troppo lontano, che deve essere aggiornato, magari proprio contro l'Empoli giovedì sera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.