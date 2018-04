Milan, Gattuso: "Troppi punti persi per strada, ma giochiamo meglio"

Fonte: Sky

Il Milan pareggia ancora e stavolta si fa rimontare dal Torino. Gennaro Gattuso, a Sky, analizza il match: "Stanchi? Forse negli ultimi 20-25 minuti, ci sta. Le partite bisogna chiuderle, è un problema che ci portiamo dietro da un po'. Stesso discorso delle marcature sui calci piazzati. Ma il Torino non ha rubato nulla, poteva anche vincere come potevamo vincere noi con Abate alla fine. C'è da capire cosa migliorare per vincere le partite. Facciamoci pochi gol, però mettiamoci d'accordo: gioco con una punta? Gioco con due punte? Non abbiamo creato così tanto nemmeno con due attaccanti, l'importante è lo sviluppo del gioco. Ma non è solo colpa dei giocatori, è anche colpa mia e del mio staff che non riusciamo a mettere gli attaccanti in condizioni favorevoli. In questo momento bisogna pensare partita dopo partita, in Italia non esistono gare facili: abbiamo una finale di coppa e c'è bagarre per l'Europa League. Dobbiamo riflettere sul perché abbiamo lasciato punti per strada".

La sconfitta con la Juve ha tarpato le ali alla rincorsa Champions?

"Non sono d'accordo. A Genova hai vinto al 94' ma non avevi giocato meglio di oggi. A parte il derby, in cui non abbiamo fatto una gran partita a livello tecnico, dico che la squadra gioca molto meglio ora che non vince di quando due mesi fa vinceva".

Comunque un Milan positivo con Gattuso, visto soprattutto da dove si partiva...

"Non dobbiamo pensare da dove partivamo. Siamo vivi, poi sicuramente c'è un po' di stanchezza nei singoli. Ci sta. Ora recuperiamo energie e pensiamo a quello che dobbiamo fare. Partite così, il Milan, in questi anni ne ha perse tante: accontentiamoci".