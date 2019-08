© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Theo Hernandez ha svolto ieri gli esami strumentali alla caviglia destra dopo l'infortunio subito nella sfida contro il Bayern Monaco a Kansas City. Il terzino francese ha riportato una lesione capsulo-legamentosa ma non sono state riscontrate fratture ossee; in casa rossonera c'è grande ottimismo e Giampaolo spera di averlo a disposizione per la prima in campionato tra le mura amiche, il 1 settembre contro il Brescia. Improbabile, per ora, un recupero per l'esordio di Udine. Lo riporta Tuttosport.