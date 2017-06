Milan, gioventù al potere. Gli Under-16 rossoneri sono campioni d'Italia

© foto di Antonio Vitiello

Il Milan ha vinto il titolo di campione d'Italia Under-16 Serie A e B. Nella finale disputata al Manuzzi di Cesena, i giovani Allievi rossoneri hanno travolto per 5-2 la Roma: in vantaggio per 3-0 dopo 22' (Tonin, Basani e Haidara), i ragazzi di mister Lupi hanno subito il ritorno dei giallorossi, che si sono portati sul 3-2 grazie alle reti di Riccardi e Barbarossa. Nel finale, però, il Milan ha rimesso le cose a posto, per merito ancora di Tonin ed Haidara.