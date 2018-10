Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La solitudine del numero 9 è andata in scena ieri sera durante il derby di Milano con protagonista Gonzalo Higuain. L'argentino è stato lasciato solo in avanti ma anche nel corso del pressing. Non è stato mai coinvolto nella manovra e anche quando ha provato ad arretrare qualche metro, il suo apporto è risultato essere nullo. Le statistiche parlano chiaro: 10 passaggi andati a buon fine, zero tiri in porta, due ribattuti e nessun duello vinto. Una gara da dimenticare, soprattutto per uno come lui che i derby è abituato a deciderli e a vincerli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.