Milan, Higuain verso il recupero contro la Juve. Europa a rischio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi Gonzalo Higuain effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio alla schiena patito contro l'Udinese. Una fitta che dovrebbe essere smaltita in vista del big match contro la Juventus ma che probabilmente lo terrà fuori dall'Europa League. Lo staff rossonero infatti è molto prudente e non ha nessuna intenzione di rischiarlo contro il Betis. Solo nel caso in cui tra oggi e domani le cose dovessero migliorare nettamente, potrebbe giocare in Andalusia, altrimenti l'obiettivo sarà quello di scendere in campo contro i suoi ex compagni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.