Milan, i convocati per Udine. Torna Riccardo Montolivo

Dal profilo Twitter del Milan arriva la lista dei convocati del Milan:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

Difensori: Abate, Bellanova, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

Riccardo Montolivo in the squad list for the away game at Udinese@OfficialMonto torna tra i convocati per #UdineseMilan pic.twitter.com/W0WkDWddS9

— AC Milan (@acmilan) 3 novembre 2018