Milan, Ibra esce allo scoperto: chiamata a Galliani per ringraziarlo

Zlatan Ibrahimovic è uscito allo scoperto, dopo mezze frasi e qualche telefonata privata. L’ultima, come riporta il quotidiano Il Giornale, è quella fatta ad Adriano Galliani. Lo svedese ha voluto ringraziare l’ex dirigente rossonero per il giudizio positivo dato alla trattativa con il Milan ("Ben venga, campioni come lui fanno bene al campionato italiano", aveva dichiarato il manager brianzolo).