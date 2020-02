© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cresce l'ottimismo intorno alla possibile presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di questo weekend. Ieri lo svedese ha lavorato ancora a parte ma abbandonato la palestra, segno tangibile che il gruppo sia più vicino. Nessuno ha intenzione di mettergli fretta, ma lui avrebbe già voluto essere in campo contro il Verona, figuriamoci contro l'Inter. La calma è d'obbligo, ma la sensazione, anche tramite gli indizi social che lo stesso giocatore sta mandando nelle ultime ore, è che alla fine sarà regolarmente al centro dell'attacco. Fondamentale se si considera i problemi in zona gol che il Milan continua a palesare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.