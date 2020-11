Milan, Ibrahimovic-show a Napoli e Rafael Leao lo incorona: "Il più grande"

Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto nell'importantissima vittoria del Milan contro il Napoli. Lo svedese, anno di nascita 1981, al San Paolo ha mostrato ancora una volta la sua forza e la sua classe con l'ennesima doppietta di questo campionato; un gol per tempo. Il suo compagno di squadra Rafael Leao, out per un problema muscolare, ha visto la partita da casa e ha commentato così su Twitter le gesta dello svedese: "IZ GOAT". È il GOAT, Greatest of al Time. Un acronimo usato di solito per parlare dei migliori di sempre. Anche Rafa, come tutti i tifosi rossoneri, è sempre più innamorato di Zlatan.