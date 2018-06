Milan, il 19 giugno l'udienza a Nyon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martedì 19 giugno il Milan si presenterà per l’audizione di fronte ai cinque membri della camera giudicante dell’Uefa. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio al club rossonero. È possibile - si legge - che il pronunciamento slitti di 48-72 ore. Se la sentenza sarà sfavorevole, il Milan si riserverà la possibilità di rivolgersi al Tas di Losanna. A quel punto sarebbero necessari altri dieci giorni per conoscere il verdetto della cassazione sportiva, in tempo per il raduno rossonero e soprattutto per la compilazione dei calendari internazionali.