Milan, il bollettino medico: Abate e Calabria out contro l'Arsenal

Fonte: Acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono Ignazio Abate e Davide Calabria i due protagonisti del bollettino medico di questa settimana. Alla vigilia della trasferta londinese di Europa League contro i Gunners, il Dott. Melegati ha fatto il punto sui problemi fisici che hanno colpito i due difensori rossoneri: per Abate si parla di una piccola lesione del soleo; per Calabria, invece, si tratta di un risentimento muscolare dell'adduttore. Ecco il dettaglio:

ABATE: "Ha una piccola lesione del soleo del polpaccio sinisitro. Difficile fare previsione sui tempi di recupero, che non saranno comunque lunghi".

CALABRIA: "Ha un risentimento muscolare all'adduttore. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento, resterà precauzionalmente a Milanello per fare dei trattamenti, ma puntiamo a recuperarlo per la gara di domenica in campionato".