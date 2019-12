© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan celebra Gianluigi Donnarumma. Con un video sui social, la società rossonera ha deciso di incoronare il 2019 del suo numero 99. Tutte le parate e i salvataggi più belli di un Gigio che nella scorsa stagione ha iniziato a ritrovarsi e che è tornato in palla nel corso di quella in corso. Con l'obiettivo fissato per Euro 2020.