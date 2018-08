Milan, Il Giornale: "Elliott rilancia su Gazidis, 1mln di sterline in più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un milione di sterline di stipendio in più. Sarebbe questo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giornale (che riprende l’indiscrezione riportata dal quotidiano inglese The Telegraph), il rilancio di Elliott per portare Ivan Gazidis al Milan nel ruolo di amministratore delegato. L’offerta al manager dell’Arsenal sarebbe di 3,6 milioni di sterline all’anno. Il Milan vorrebbe una risposta entro i primi di settembre.