© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'astinenza in zona gol del Milan preoccupa e non poco i tifosi rossoneri, visto che la formazione di Gattuso non trova la rete da 334 minuti, ma c'è anche un altro dato, non migliorabile oggi, da tenere sotto controllo. Higuain e compagni non vanno in gol nei primi tempi dallo scorso 31 ottobre in Serie A, un problema in più per il tecnico.