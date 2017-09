Milan, in gruppo Suso, Montolivo e Donnarumma. C'è anche Bonaventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue l'allenamento del Milan verso la ripresa del campionato. Come riportato dal sito ufficiale rossonero, nella giornata di oggi si sono rivisti Suso, Montolivo, Donnarumma, Kalinic e Calhanoglu. I primi tre hanno lavorato in gruppo, come anche Bonaventura.