Milan, influenza smaltita per Bonaventura: è tornato in gruppo

Buone notizie per Montella in vista del derby. Giacomo Bonaventura ha smaltito l’influenza e ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Ovviamente, sottolinea La Gazzetta dello Sport, non c’erano dubbi sul suo recupero, ma poiché in quelle zone di campo mancherà lo squalificato Calhanoglu, era importante che Jack perdesse il minor numero di allenamenti.