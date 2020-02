vedi letture

Milan-Juve, i convocati di Sarri per la Coppa Italia: ancora out Bernardeschi, torna Danilo

Sono 21 i calciatori convocati da Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, per la sfida di domani sera contro il Milan, valida come semifinale di andata di Coppa Italia. Ancora out Bernardeschi rispetto all'ultima di campionato contro il Verona, torna invece a disposizione Danilo. Convocati anche i tre giovani Coccolo, Wesley e Olivieri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo, Wesley.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Olivieri.