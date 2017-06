Milan, l'ex Maldini: "Non ho consigli da dare a Donnarumma"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

In diretta con Sky Sport, l'ex Milan Paolo Maldini ha rilasciato queste brevi dichiarazioni sul Milan: "Scudetto della formazione di mio figlio? Bellissima cavalcata, partendo piano in campionato e poi finendo alla grande con 5 gol a tutti nei playoff. Sono un grande gruppo. È difficile dire un'età giusta per il calcio, io mi sono reso conto di poter essere un calciatore quando ho esordito in A senza fare disastri, ma direi a questi ragazzi di aspettare fino a 18/19 anni. Consiglio a Donnarumma? Se lo avessi glielo direi personalmente".