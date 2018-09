Milan, l'ex Pancaro: "Rodriguez e Laxalt: quanta qualità sulla sinistra"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Pippo Pancaro, storico ex terzino rossonero, è intervenuto a "L'Inferno del Lunedì" sugli schermi di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni complete: "Per quanto riguarda la fascia sinistra, il Milan è coperto molto bene. Sia Rodríguez che Laxalt sono due ottimi giocatori che possono alternarsi nello stesso ruolo con caratteristiche differenti. Entrambi hanno qualità e corsa, magari l'ex Genoa è un filo più offensivo ma siamo ben coperti per quel ruolo con questi ragazzi".

Elementi 'ancelottiani' nel gruppo di Gattuso: "In primis Rino stesso, che può trasmettere a questo nuovo Milan il senso di appartenenza e di coesione che aveva quella squadra. Poi la presenza di Leonardo e Maldini che sono la più grande garanzia che il tifoso del Milan possa avere. Giusto che Paolo sia tornato a casa, c'era bisogno di una persona come lui ed era assurdo di come fosse fuori dal calcio".

La presenza di Maldini può migliorare le qualità di Rodríguez? "Può essere, è una possibilità. Ma il giocatore è migliorato anche nella cattiveria e nella tigna e in questo abbiamo l'allenatore che non è secondo a nessuno in Italia. Credo sia un insieme di cose. Avere all'interno della società un'icona mondiale come Maldini è uno stimolo a fare meglio, non solo per Ricardo ma per tutti. Che onore deve essere allenarsi con gli occhi di Paolo lì a pochi metri".

La fascia destra del Milan con Calabria, Conti ed Abate: "Ignazio è una certezza e porta esperienza, quando sta bene è una garanzia e resta uno dei migliori. Mi piace poi la freschezza di Calabria e Conti, entrambi hanno enorme prospettiva. Andrea, prima dell'infortunio, in Serie A era uno dei migliori. Dovessero riuscire a mantenere le attese, potranno essere dei validissimi titolari del Milan".

Su Cagliari-Milan: "Una delle trasferte più difficili del campionato. Rino non ha bisogno di miei consigli perché già sa tutte le difficoltà che ci saranno. Difficile fare punti in casa del Cagliari, ma il Diavolo si è rinforzato e dovrà fare un'ottima partita".