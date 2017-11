Milan, la gioia di Mirabelli: “Europa e abbraccio con Kakà, avanti così”

Dopo il 5-1 rifilato all'Austria Vienna in Europa League, il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha pubblicato un tweet per esprimere la sua soddisfazione per il cammino rossonero. “Serata speciale. Il primo posto nel girone di Europa League e l'abbraccio con Kakà, uno di noi. Avanti così”, il testo del messaggio sul social network.

Serata speciale. Il primo posto nel girone di #EuropaLeague e l'abbraccio con @KAKA, uno di noi. Avanti così, #WEAREACMILAN 🔴⚫️

What a special evening. We finished top in our #UEL group and we had #Kaka back with us, a true Rossonero! 🔴⚫️

Way to go, #ACMilan! pic.twitter.com/QA3IEwOg0a

