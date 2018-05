Milan, La Scala: "Esistono tre proposte per rifinanziare il debito"

© foto di Antonio Vitiello

Giuseppe La Scala, vicepresidente dell’associazione Piccoli Azionisti del Milan, ai microfoni di MilanNews.it ha spiegato la situazione del rifinanziamento del debito del club rossonero: “Fassone ha confermato che esistono già tre proposte di operatori finanziari internazionali per rifinanziare il debito della proprietà e del Milan, che sono strettamente connessi. Se per il debito del Milan, però, c'era la coda per rifinanziarlo, lo stesso non si può dire per quello del proprietario, perché è molto più incerto dal punto di vista delle capacità del rimborso e quindi più costoso. Siccome queste ipotesi di rifinanziamento non sono certamente a buon mercato, Li Yonghong sta cercando di trovare qualcuno che gli offra condizioni leggermente migliori di quelle già presenti sul tavolo, magari con qualche centesimo percentuale in meno per quanto riguarda gli interessi e con qualche impegno di adempimento minore. Per capirci, tra questi adempimenti Elliott ce n'è uno che prevede che Li Yonghong sostenesse finanziariamente la società con aumenti di capitale fino a 120 milioni di euro, che infatti verranno tirati interamente entro il 30 di giugno. Fassone, però, dice che entro 30-40 giorni al massimo il presidente rossonero dovrà scegliere una delle proposte, anche perché credo che il Milan dovrà comunicare alla UEFA l'avvenuto rifinanziamento".