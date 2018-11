Milan, lavoro a parte per Castillejo

Fonte: milannews.it

Samu Castillejo non potrà giocare domani sera contro il Betis Siviglia in quanto squalificato: per questo motivo, il giocatore spagnolo non sta svolgendo la rifinitura con il resto del gruppo rossonero, ma sta lavorando a parte su uno dei campi di Milanello.